Юрист пояснил, кто в ответе за гибель женщины в крещенской проруби

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ответственность за смерть женщины на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, предположительно, может понести тот, кто организовал необорудованную купель. Об этом сообщил юрист и адвокат Александр Почуев.

По его словам, к ответственности могут призвать директора турбазы, на которой отдыхала семья. Но здесь все не так просто.

— Человек, очевидно, находился во вменяемом состоянии и прыгнула она добровольно. Но если, например, ее заставили прыгнуть, то к уголовной ответственности могут привлечь уже других лиц, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Почуев добавил, что, если тот, кто вырубил купель, признает, что не предусмотрел меры безопасности, ему может грозить условный срок. Дело может быть рассмотрен по статье «Услуги, не отвечающие требованиям безопасности».

Инцидент произошел 19 января в Гатчинском районе. Женщина прыгнула в прорубь, после чего ее унесло течением под лед на глазах у мужа и детей. Тело женщины спасателям удалось обнаружить только на девятый день после поисков. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии, передает ФАН.

До этого спасатели рассказали, как нашли тело утонувшей в проруби на Крещение женщины.