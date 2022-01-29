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Спасатели рассказали, как нашли тело утонувшей в проруби на Крещение женщины

Михаил Алимов

Происшествия
Спасатели рассказали, как нашли тело утонувшей в проруби на Крещение женщины
Фото: vk.com/divers.dobrotvorec

Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины обнаружили с помощью подводной камеры. Об этом заявил начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев.

По его словам, операция по его поиску началась 24 января. На место трагедии прибыли спасатели ВОСВОД и волонтеры московского отряда «ДобротворецЪ». В поисках помогали друзья и близкие погибшей, включая ее мужа.

— Тело нашли совместными усилиями сегодня (28 января) в первой половине дня, проверяя все точки, примерно в километре от места трагедии за Рождественским мостом. Близкие купили специальную подводную камеру, которую можно было опускать в лунки. С ее помощью и обследовали толщу воды, — передает слова Зуева агентство ФАН.

До этого стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Несчастный случай на Крещение

В Ленобласти женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры. В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как женщина прыгает в прорубь и исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 41-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

Спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова отметила, что женщина, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь.

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