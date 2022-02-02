Более 180 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве

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В столице с начала программы реновации жилья введены в эксплуатацию более 180 домов. Об этом в среду, 2 февраля, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С момента запуска программы реновации в эксплуатацию введено 182 жилых дома с общей площадью квартир 2,4 миллиона квадратных метров, из которых под заселение передана 151 новостройка, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в работе находится более шести миллионов квадратных метров жилья. Из них 2,6 миллиона находятся в состоянии строительства, а 205 объектов площадью 3,7 миллиона квадратных метров проектируются.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в городе уже расселили 50 тысяч жителей 160 старых домов.

До этого сообщалось, что специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Строительного комплекса Москвы обработали почти две тысячи обращений горожан по программе реновации за январь текущего года. Самыми популярными стали вопросы, связанные с работой Фонда реновации, процессом предоставления квартир, сроками переселения и подбором стартовых площадок для реализации программы.