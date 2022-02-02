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Инспектор ДПС ударил сотрудницу угрозыска и стал фигурантом уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Инспектор ДПС ударил сотрудницу угрозыска и стал фигурантом уголовного дела
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который ударил сотрудницу уголовного розыска. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделении полиции произошел конфликт между 34-летним автоинспектором и девушкой — оперуполномоченной уголовного розыска. В какой-то момент мужчина толкнул свою оппонентку, отчего она ударилась головой о стену. Затем сотрудник ДПС повалил ее наземь, причинив потерпевшей физическую боль. Девушка попала в больницу с переломом левой плечевой кости.

В Сети появилось видео инцидента. Судя по кадрам, в потасовке принимал участие еще один сотрудник ДПС.

Видео: Telegram/SHOT

Толкнувшего девушку автоинспектора задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Telegram-канал SHOT со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу сообщил, что из полиции будут уволены все трое участников конфликта.

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали в Москве блогера, который выкладывал в интернет видео о том, как нарушал правила дорожного движения.

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