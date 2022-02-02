Операторы Службы спасения Подмосковья приняли более миллиона вызовов с начала года

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Каждый день операторы системы-112 фиксируют около 35 тысяч сообщений о происшествиях, с начала года было принято и обработано более миллиона вызовов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Центр 112».

На сегодняшний день порядка 88 процентов вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112. Остальные вызовы приходятся на традиционные номера 01, 02, 03 и 04.

— Это говорит об эффективности системы-112, о том, что номер 112 жители и гости Подмосковья знают и доверяют ему, — подчеркнул начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Вызовы операторы системы принимают через телефон, СМС-сообщения, мобильное приложение, а также через программу видеосвязи Skype.

Обратиться к специалистам системы могут все, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. Для связи с оператором нужно сообщить о происшествии, они передадут вызов оперативным службам.

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