Эксперты назвали альтернативные доллару и евро валюты для вложений

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В конце января все чаще звучали прогнозы о том, что самыми выгодными вложениями могут стать вовсе не доллар и евро. Эксперты пояснили, в какие валюты стоит вложить сбережения.

Как отметил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, одним из самых надежных вариантов для вложений является швейцарский франк. Часть вложений можно перевести в эту валюту, если цель инвестора — защитить сбережения от вероятных глубоких просадок, а также дождаться более выгодных цен на активы.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган также посоветовал обратить внимание на японскую йену. Эта валюта смогла не потерять своих позиций относительно доллара в пандемию.

Также он добавил, что сейчас самое время присмотреться к норвежской кроне. Она напрямую зависит от цен на энергоносители, а предпосылок для падения цен на нефть и газ в настоящее время нет, передает Life.ru.

До этого эксперты рассказали, чего ждать от рубля в случае, если западные государства введут новые санкции в отношении России. США сообщают, что в случае эскалации ситуации на Украине санкции окажутся в разы серьезнее, чем в 2014 году.