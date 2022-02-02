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Столичным автомобилистам напомнили о ПДД из-за работы снегоуборочной техники

Виктория Сикерина

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Столичным автомобилистам напомнили о ПДД из-за работы снегоуборочной техники
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московских автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными во время работы снегоуборочной техники на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 2 февраля.

В ведомстве отметили, что во второй февральский день в Москве ожидается похолодание до минус пяти градусов. Также вероятны несущественные осадки в некоторых районах.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжается погрузка и вывоз снега, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В среду, 2 февраля, столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. При облачной погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

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