Синоптики сообщили о погоде в Москве 2 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 2 февраля, столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. При облачной погоде местами пройдет слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что уходящий на северо-восток циклон еще сохранит свое влияние на столичный регион. Температура воздуха по-прежнему более чем на пять градусов выше климатической нормы, снежные заряды на фоне пониженного атмосферного давления и низкого содержания кислорода в приземном слое воздуха провоцируют формирование условий погодной гипоксии.

При таких неустойчивых метеопараметрах особенно уязвимы лица, ослабленные после острых заболеваний, перенесенных острых респираторных или вирусных инфекций, со сниженными функциональными возможностями организма. Необходимо соблюдение рекомендованных врачом профилактических и лечебных назначений. Если позволяет самочувствие можно совершать недлительные прогулки на свежем воздухе, природная оксигенация, двигательная активность благоприятно влияют на самочувствие.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 2 февраля. Метеорологи отметили, что предупреждение будет действовать из-за образования гололедицы.