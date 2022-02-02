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Здание с декорациями Мосфильма горит на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Здание с декорациями Мосфильма горит на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Живописная улица, 25 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в помещении, где изготавливаются декорации Мосфильма. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в металлической пристройке к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному по адресу: Живописная улица, дом 25.

— Пожару присвоен первый ранг сложности (из пяти возможных — прим. «ВМ»), — сказал источник «ВМ».

Он также добавил, что указанное здание арендует Мосфильм для изготовления декораций.

В ГУ МЧС по городу «ВМ» подтвердили информацию о пожаре.

— Заявка о возгорании поступила в 11:40. Площадь выясняется. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, — заключили в ведомстве.

Днем ранее суд в Москве арестовал 42-летнего ранее судимого мужчину, который из мести поджег квартиру в Чертанове.

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