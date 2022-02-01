Суд арестовал чертановского поджигателя до 31 марта

Фото: Чертановский суд

Суд в Москве арестовал 42-летнего ранее судимого мужчину, который из мести поджег квартиру в Чертанове. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции Чертановской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 42-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта 2022 года, — заключила собеседница «ВМ».

Видео: Пресс-служба Чертановского суда

До этого Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент поджога квартиры в столичном районе Чертаново Южное. На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта с двумя бутылками в руках. Затем он выливает содержимое одной из них у входа в квартиру и поджигает. После этого злоумышленник скрывается.

Поджог квартиры в Чертанове

В субботу, 29 января, в жилом доме на улице Дорожной произошел пожар. Эпицентром возгорания оказалась квартира, расположенная на девятом этаже.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой в указанной квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек — Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись от пожара таким же способом.

Позже по подозрению в поджоге СК задержал ранее судимого 42-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом».