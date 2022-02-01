Момент поджога квартиры в Чертанове попал на камеры видеонаблюдения

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент поджога квартиры в столичном районе Чертаново Южное.

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта с двумя бутылками в руках. Затем он выливает содержимое одной из них у входа в квартиру и поджигает. После этого злоумышленник скрывается.

Видео: СК РФ

Поджог квартиры в Чертанове

В субботу, 29 января, в жилом доме на улице Дорожной произошел пожар. Эпицентром возгорания оказалась квартира, расположенная на девятом этаже.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой в указанной квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек — Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись от пожара таким же способом.

Позже по подозрению в поджоге СК задержал ранее судимого 42-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом».

В СК пояснили, что мужчина задержан по ст. 91 УПК, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.