Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ за предоставление убежища Исмаилову

Фото: МИД РФ

Государственному секретарю МВД Черногории Зорану Миляничу запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД России уточнили, что соответствующая нота была передана в посольство Черногории в РФ и является ответной мерой за предоставление убежища бывшему хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

— Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг - предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, — передает ТАСС.

Дело Тельмана Исмаилова

В России бизнесмен уже заочно арестован по трем статьям УК РФ, в октябре Черногория предоставила ему политическое убежище.

Тельман Исмаилов входил в список богатейших бизнесменов России. В 2017 году его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он является организатором совершенного в 2016 году убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранители задержали Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

24 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу в отношении Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией.