Песков оставил без комментариев ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев появившиеся в СМИ ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что Москва никаких документов до сих пор не обнародовала, так как США обратились с просьбой к России не публиковать официальный ответ Вашингтона, передает РИА Новости.

Напомним, что в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

2 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что ответ США и НАТО по предложениям безопасности России не устраивает Москву, является наглым и безответственным.