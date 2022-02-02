Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект «Искусство перевозки искусства» заработает в Москве с 3 февраля

Виктория Сикерина

Город
Проект «Искусство перевозки искусства» заработает в Москве с 3 февраля
Фото: Виктор Молодцов
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с11 Карта всех событий

Проект «Искусство перевозки искусства» станет доступен в Музее русского импрессионизма в столице с 3 февраля по 22 мая. Об этом рассказала директор музейного комплекса Юлия Петрова в среду, 2 февраля.

Она отметила, что параллельно с проектом откроется экспозиция «Авангард: на телеге в XXI век», представляющая работы более ста русских авангардистов.

— Это проект о том, как сегодня перевозят искусство. В 20-е годы XX столетия картины, которые мы видим сейчас и к сохранности которых выдвигаются повышенные требования, тогда, 100 лет назад, путешествовали на телеге, переложенной сеном. Транспортные компании, которые сегодня перевозят искусство, работают в другой вселенной, — заявила руководитель культурного учреждения.

Так, посетители смогут посмотреть на мультимедийные экспонаты, посвященные упаковке и перевозке произведений искусства, пишет агентство городских новостей «Москва».

С момента окончания Сталинградской битвы 2 февраля исполняется 79 лет. Это сражение считается одним из самых кровопролитных и ожесточенных за всю историю Великой Отечественной войны и человечества в целом. В эту честь Музей Победы в Москве организовал виртуальную экспозицию, лекцию и кинопоказ.

Читайте также:
Искусство Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте