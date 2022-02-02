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Проект «Искусство перевозки искусства» заработает в Москве с 3 февраля
Проект «Искусство перевозки искусства» станет доступен в Музее русского импрессионизма в столице с 3 февраля по 22 мая. Об этом рассказала директор музейного комплекса Юлия Петрова в среду, 2 февраля.
Она отметила, что параллельно с проектом откроется экспозиция «Авангард: на телеге в XXI век», представляющая работы более ста русских авангардистов.
— Это проект о том, как сегодня перевозят искусство. В 20-е годы XX столетия картины, которые мы видим сейчас и к сохранности которых выдвигаются повышенные требования, тогда, 100 лет назад, путешествовали на телеге, переложенной сеном. Транспортные компании, которые сегодня перевозят искусство, работают в другой вселенной, — заявила руководитель культурного учреждения.
Так, посетители смогут посмотреть на мультимедийные экспонаты, посвященные упаковке и перевозке произведений искусства, пишет агентство городских новостей «Москва».
С момента окончания Сталинградской битвы 2 февраля исполняется 79 лет. Это сражение считается одним из самых кровопролитных и ожесточенных за всю историю Великой Отечественной войны и человечества в целом. В эту честь Музей Победы в Москве организовал виртуальную экспозицию, лекцию и кинопоказ.