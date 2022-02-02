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Парапсихолог рассказал, как правильно загадывать желания

Ирина Игнатенко

Общество
Парапсихолог рассказал, как правильно загадывать желания
Фото: Pexels

Сегодня, 02.02.2022, магическая дата, когда стоит загадать желание. О том, как правильно это сделать, рассказал парапсихолог Валерий Розанов.

— Прежде всего нужно понимать, что желания должны быть осмысленные, экологичные. Если загадаем просто: «Хочу много денег», не факт, что это исполнится. Нужно заложить сам путь реализации желания. Если хотите денег, ответьте себе на вопрос, откуда вы их возьмете? — отметил эксперт в комментарии ОСН.

Желание стоит записать на листке бумаги и убрать его в укромное место. Через время можно будет проверить, исполнилось ли оно.

Загадывать желание нужно с позитивным настроем, тогда судьба человека изменится.

Он добавил, что наша жизнь и без дат полна «магическими» событиями. Например, после школы человек поступает в определенный вуз, его судьба складывается определенным образом. Но в такие дни, как сегодняшний, проще концентрироваться и планировать изменение своей судьбы.

До этого нумерологи рассказали, что сулят «красивые» даты в феврале. Сочетание двоек несет в себе важный энергетический посыл. Двойка считается энергетически емкой цифрой, которая символизирует удвоение всего.

Ведический астролог и нумеролог Алла Новокрещенова рассказала «Вечерней Москве» о скрытом значении даты 02.02.2022.

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