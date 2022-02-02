Путин заявил о наличии миссии по укреплению русского мира

Фото: Администрация президента РФ

Одна из миссий касательно русского мира заключается в его развитии и укреплении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 2 февраля.

— Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является… многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный, — рассказал глава государства на церемонии вручения госнаград.

Его создавали не современники, но миссия заключается в том, чтобы укреплять его и делать привлекательным для граждан и всего мира, подчеркнул он. Россия может делать это благодаря таким людям, которые собрались на церемонии, приводит слова Путина сайт Кремля.

2 февраля Путин вручил высшие государственные награды деятелям науки, бизнеса и авиации. Уточняется, что церемония награждения прошла в Кремле.

Звезды Героя России был удостоен летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов, звание «Герой Труда Российской Федерации» получили президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, главный врач московской Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и другие.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Орденом Мужества наградили директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова.