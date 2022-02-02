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Технополис «Москва» объявил 2022-й годом промышленной кооперации

Полина Долганова

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Технополис «Москва» объявил 2022-й годом промышленной кооперации
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» объявила, что 2022 год станет годом промышленной кооперации, которая поможет городским компаниям оперативно и эффективно наладить процесс взаимодействия. Об этом рассказал генеральный директор московской ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера, — отметил он.

Он также напомнил, что объединение компаний пользуется популярностью в особой экономической зоне. Так, например, предприятие «Европейская электротехника» наладило сотрудничество с компанией Schneider Electric в направлении электроснабжения.

Дегтев уточнил, что в рамках кооперации компании будут проводить перекрестные экскурсии. Только за прошлый год такие мероприятия были проведены в ОЭЗ около 30 раз.

Записаться на некоторые экскурсии 2022 года резиденты и арендаторы могут уже сейчас.

Также в рамках кооперации в ОЭЗ реализуются такие проекты, как «ТехноТуризм», «ТехноСреда» и «ТехноРабота». Они помогают компаниям объединяться и популяризовать свою деятельность.

Недавно резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» ПК «Экопласт» начал производить готовую продукцию из полимерных отходов. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его словам, компания планирует выпустить первую партию плитки для защиты проложенных под землей электрических кабелей. Объем осуществленных инвестиций в проект предприятия превысил 886 миллионов рублей. Компания создала около 40 мест приложения труда.

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