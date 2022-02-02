Мурашко объявил о двукратном росте числа случаев COVID-19 в России

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Число пациентов с коронавирусом выросло в России за неделю в два раза. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду, 2 февраля.

— Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он. Иммунолог отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.

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18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.