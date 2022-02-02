Собянин сообщил, что в Москве пациентами с COVID-19 занято около 10 тысяч коек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пациенты с коронавирусом в настоящее время занимают около 10 тысяч стационарных коек в Москве, 5 тысяч коек находятся в резервном фонде. Об этом в среду, 2 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы увеличили объем резервов еще на 5 тысяч. Так что у нас 5 тысяч коек еще находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости, — цитирует главу города РИА Новости.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

До этого Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло за неделю почти на 70 процентов. Он также добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов. При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 784 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1617, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 550. Еще 78 пациентов за сутки скончались.