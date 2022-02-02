Кот Ося из Музея Ахматовой в Петербурге скончался

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Кот Ося, который проживал в Музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге, скончался в среду, 2 февраля.

Более 15 лет кот проживал в Фонтанном доме, радовал гостей музея и прогуливался по территории.

Осенью 2021 года Ося неожиданно пропал, однако через несколько дней он вернулся домой, пишет РИА Новости.

26 января самый старый в мире самец гориллы скончался в зоопарке Атланты. Об этом сообщила пресс-служба заведения. На момент смерти животному по кличке Оззи был 61 год. Причина смерти 160-килограммового самца западной равнинной гориллы пока неизвестна.

26 сентября 2021 года в США усыпили самого старого белого медведя среди всех представителей вида в североамериканских зоопарках. Ему было 36 лет. Тогда телеканал CNN пояснил, что средняя продолжительность жизни белых медведей составляет около 23,4 года. В дикой природе животные могут прожить и вовсе от 15 до 18 лет.