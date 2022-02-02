Белоруссия запретила железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы

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Белоруссия объявила о запрете транзитных перевозок ряда товаров из Литвы по железной дороге. Об этом сообщили в республиканском МИД в среду, 2 февраля.

— Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн на сумму более миллиарда долларов ежегодно, — говорится в сообщении.

Решение Литвы прекратить транзит белорусских калийных удобрений нарушает нормы права и двусторонние обязательства, подчеркнули в министерстве. Договоренности, как уточняется, юридически обязывают Литву предоставить Белоруссии транзит как стране, не имеющей выхода к морю.

Данный шаг министерство назвало элементом гибридной агрессии, направленным на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа. В рамках современных правил международной торговли это является пещерной дикостью, отмечается на сайте МИД.

1 февраля в правительстве России объявили о введении запрета на экспорт аммиачной селитры на два месяца. Решение, как уточняется, обусловлено обеспечением успешного завершения посевной кампании аграриями. Еще одной причиной называется обеспечение непрерывной работы предприятий промышленного сектора. Потребность в минеральных удобрениях появилась из-за прихода ранней весны, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.