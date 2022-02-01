Россия ввела временный запрет на экспорт аммиачной селитры

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Россия вводит запрет на экспорт аммиачной селитры на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства во вторник, 1 февраля.

— Это временная мера, оставшийся объем можно будет экспортировать с 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения, — рассказал первый зампред кабмина Андрей Белоусов.

Решение, как уточняется, обусловлено обеспечением успешного завершения посевной кампании аграриями. Еще одной причиной называется обеспечение непрерывной работы предприятий промышленного сектора. Потребность в минеральных удобрениях появилась из-за прихода ранней весны, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, отмечает ТАСС.

29 января в США заявили, что возможные санкции в случае российского «вторжения» на Украину затронут промышленность. Они, как уточняется, не должны сказаться на потребителях, но меры снизят промышленный потенциал страны.

Речь идет о «калечащих» санкциях, которые должны снизить производственные мощности России и уменьшить ее промышленный потенциал. В частности, они будут введены в отношении крупнейших финансовых учреждений страны и вызовут отток капитала и инфляцию.

Кроме того, будут приняты меры в области экспорта, которые ослабят промышленность не сразу, а в долгосрочной и среднесрочной перспективах. Также санкции коснутся банков, которые должен начинать спасать Центральный банк.