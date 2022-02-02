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Горячим питанием обеспечили в России более 7,7 миллиона младшеклассников

Иван Юминов

Общество
Горячим питанием обеспечили в России более 7,7 миллиона младшеклассников
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесплатным горячим питанием обеспечили в России более 7,7 миллиона учеников начальных школ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 2 февраля.

— В 2020–2021 годах размер субсидии из федерального бюджета на указанные цели составил более 76 миллиардов рублей. Это позволило обеспечить бесплатным горячим питанием более 7,7 миллиона учащихся первых–четвертых классов почти в 39,6 тысячи школ, — рассказала представитель правительства.

На данные цели в 2022 году выделили 63,2 миллиарда рублей из бюджета, уточнила она. При этом на начало года, по ее данным, нарушения в части санитарно-эпидемиологических требований не устранили лишь 83 школы в четырех субъектах, отмечает РИА Новости.

30 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школы пока не планируется переводить на дистанционный режим в связи с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что регионы будут принимать соответствующее решение самостоятельно на основании эпидемиологической обстановки.

Накануне в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Кравцов заявил, что в 2022 году в стране запланировано открытие 292 общеобразовательных школ. Он уточнил, что набранные темпы позволят до конца 2024 года ввести в эксплуатацию не менее 1,3 тысячи школ.

По словам главы ведомства, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще 317 детских садов. Всего за три года введено больше двух тысяч детских садов на 243 тысячи мест, из них в рамках национального проекта — больше половины — 1359.

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