Женщину изнасиловали на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Неизвестный мужчина в ночь на 2 февраля напал на женщину на проспекте Мира и изнасиловал ее. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, неизвестный напал на женщину возле дома на проспекте Мира. Угрожая ей предметом, похожим на нож, он изнасиловал потерпевшую.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщила Иванова.

26 января сообщалось, что москвич споил 28-летнюю королеву красоты из Белоруссии, увез ее к себе домой и изнасиловал. Наутро девушка вызвала такси и сразу поехала в полицию, где рассказала о произошедшем

До этого Черемушкинский районный суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.