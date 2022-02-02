Врачи восстановили зрение почти ослепшей 94-летней женщине в Подмосковье

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Врачи Ступинской областной клинической больницы смогли помочь 94-летней женщине, которая из-за катаракты потеряла зрение более чем на 90 процентов. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, проблемы со зрением у пенсионерки начались еще в 90-х. Тогда же ей была проведена операция по удалению катаракты на правом глазу, однако желаемого эффекта достичь не получилось.

После первой операции женщина все откладывала повторный поход к врачу, так как сильно боялась новой операции. С каждым годом зрение ухудшалось, пока пенсионерка почти полностью не ослепла. Когда она все-таки обратилась за помощью, ее правый глаз видел всего на два процента, а левый — на шесть процентов. Кроме того, у нее выявили позднюю стадию старческой катаракты, говорится в сообщении.

— Пациентке проведена факоэмульсификация катаракты, проще говоря — замена хрусталика. Операция прошла без осложнений и заняла всего 15 минут. На момент выписки показатель зрения женщины составлял 80 процентов, — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Ступинской больницы Ольга Гонтюрева.

До этого стало известно, что актер Иван Краско недавно обратился к врачам с просьбой помочь ему: он начал слепнуть. После проведенных консультаций специалисты пришли к неутешительному выводу. Изменения необратимы.

Врачи не смогут вернуть ему зрение, но постараются сохранить оставшееся. 91-летний актер при этом не унывает и понимает, что дело в преклонном возрасте.