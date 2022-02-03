Британский эксперт по этикету сообщил, чем его поразили россияне

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Автор книги «Этикет: правильное поведение в повседневной жизни», королевский батлер и эксперт в области этикета, протокола и сервиса Маартен Богартс сообщил, что его удивило в поведении россиян. Он отметил, что в культурный код жителей России уже вписано «инстинктивное и бессознательное следование правилам этикета».

— Я много узнал, много стереотипов для себя разрушились, когда оказался в России. Но самая интересная вещь, которую я видел в метро, на улице, когда я замечал пожилых людей с пакетами, а чужие люди, женщины, девушки с детьми, шли помогать. В метро, автобусе, русские люди уступают места тем, кто старше. Я понимал, что это правильно, но не понимал, откуда вы все это знаете, — рассказал Богартс на презентации книги.

Он отметил, что он столкнулся с «врожденным» этикетом россиян, что в дальнейшем послужило одним из толчков для написания книги.

Несмотря на то, что после революции 1917 года традиции использования правил этикета в РФ были в основном потеряны, «многие люди их применяют на каком-то бессознательном уровне, инстинктивно», подчеркнул эксперт. Тем не менее, он считает, что не у всех это выходит «ловко», и задача его книги — показать, как быть вежливым и следовать этикету с комфортом для себя и окружающих.

Также эксперт добавил, что влюблен в Россию и русскую душу, отметив, что русские люди очень добры друг к другу, а в знакомстве со страной, менталитетом и культурой ему помогли его «русские мама и папа», как он сам называет чету Пушкиных, с которыми очень подружился.

Соавторами предисловия к книге выступили последний потомок Александра Пушкина, тезка и праправнук поэта Александр Пушкин и его жена Мария Пушкина.

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