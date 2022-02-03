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«Потрясающе красивая фигура»: Лорак опубликовала фото в бикини с моря

Юлия Курганова

Общество
«Потрясающе красивая фигура»: Лорак опубликовала фото в бикини с моря
Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак отдыхает на море. Она не стала разглашать подписчикам места своей отпускной дислокации, но по обнародованным фото в соцсети видно, что это какая-то арабская страна.

Звезда запечатлелась в бикини на море, показав фигуру своим поклонникам.

— Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях, — подписала кадр артистка.

Фолловеры восхитились внешностью знаменитости и одарили ее множеством комплиментов.

«Прекрасная и несравненная»; «Фигура — огонь»; «Какая красивая!»; «Потрясающе красивая фигура», — оставили комментарии пользователи.

В Сети оценили фото экс-мужа Лорак с новой возлюбленной. Певица, настоящее имя которой Каролина Куек, развелась с отцом своего ребенка, турком Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Но по сей день ее поклонники не могут смириться, что пара не вместе, а бизнесмен быстро нашел замену артистке.

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