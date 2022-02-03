Путин встретился с Кадыровым в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча прошла в Москве. Об этом сообщила в среду, 3 февраля, пресс-служба главы и правительства региона.

Уточняется, что Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии. Глава Чечни подчеркнул, что в республике успешно выполняется программа вакцинации.

Также Кадыров отметил, что демографические показатели Чечни сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась до восьми процентов.

Пресс-служба Кремля об этой встрече не сообщала. 2 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у Владимира Путина нет в планах встречи с главой Чечни.

Венедиктов попросил Путина разобраться в ситуации с заявлениями Кадырова. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с высказываниями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистах «Новой газеты» и экс-судье Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Он считает, что действия Кадырова «нарушают законы Российской Федерации».