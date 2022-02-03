Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин встретился с Кадыровым в Москве

Юлия Курганова

Общество
Путин встретился с Кадыровым в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча прошла в Москве. Об этом сообщила в среду, 3 февраля, пресс-служба главы и правительства региона.

Уточняется, что Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии. Глава Чечни подчеркнул, что в республике успешно выполняется программа вакцинации.

Также Кадыров отметил, что демографические показатели Чечни сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась до восьми процентов.

Пресс-служба Кремля об этой встрече не сообщала. 2 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у Владимира Путина нет в планах встречи с главой Чечни.

Венедиктов попросил Путина разобраться в ситуации с заявлениями Кадырова. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с высказываниями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистах «Новой газеты» и экс-судье Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Он считает, что действия Кадырова «нарушают законы Российской Федерации».

Читайте также:
Рамзан Кадыров Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте