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Венедиктов попросил Путина разобраться в ситуации с заявлениями Кадырова

Георгий Соланович

Общество
Венедиктов попросил Путина разобраться в ситуации с заявлениями Кадырова
Фото: Администрация президента РФ

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с высказываниями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистах «Новой газеты» и экс-судье Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Главред «Эха» считает, что действия Кадырова «нарушают законы Российской Федерации».

— Просим президента как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию. <...> В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из «Новой газеты» и телеканала «Дождь»* от руководителя Чеченской Республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий, — передает слова Венедиктова РИА Новости.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами.

Кроме того, Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

В свою очередь «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по факту возбуждения им ненависти или вражды.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.

*Организация признана в России иноагентом.

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