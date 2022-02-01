В Кремле не видят повода следить за ситуацией с обвинениями в адрес Кадырова

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не видят повода следить за развитием событий вокруг обвинений в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполнили свои обязанности. Об этом во вторник, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан Российской Федерации есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами.

Кроме того, Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

В свою очередь «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по факту возбуждения им ненависти или вражды.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.