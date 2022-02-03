«Невыносимая красотка»: Самбурская в бикини восхитила поклонников

Фото: instagram/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская недавно провела отпуск в Доминикане. Она лишь после возвращения в Москву стала делиться фото с отдыха. Артистка показала свою фигуру в купальнике.

Звезда на снимке сидела на песке в горчичном мини-бикини. Она продемонстрировала декольте и плоский живот. Настасья сидела рядом с большим кораллом.

— Вот! Торжественно возвращаю обратно мозг, который тебе вынесла, — иронично подписала Самбурская кадр.

Фанаты оценили не только ее юмор, но и то, как она выглядит знаменитость в 34 года.

«Просто богиня»; «Какая же вы классная»; «Шикарные формы»; «Нет, ну шикарная же!»; «Какая куколка»; «Как вы круто выглядите»; «Невыносимая красотка», — написали пользователи.

Самбурская рассказала о своих симптомах «омикрона». Актриса театра и кино заразилась «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Она уточнила, что, скорее всего, инфекцией заразилась 16 января в аэропорту Пунта-Каны.