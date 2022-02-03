«Уже немодно»: Ирина Дубцова удалила грудные импланты

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Певица Ирина Дубцова сообщила, что избавилась от грудных имплантов. Она отметила, что искусственный бюст уже давно вышел из моды.

— Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня «толстили». Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели, — рассказала знаменитость.

Певица добавила, что довольна тем, как сейчас выглядит. Прибегать к услугам хирургов в ближайшие годы Дубцова не планирует, сообщает издание «СтарХит».

Дубцова сейчас находится в больнице. Она рассказала, что перенесла экстренную операцию, но о причинах хирургического вмешательства умолчала. Она отметила, что ощущает слабость после наркоза, но находится в бодром расположении духа и хочет попробовать любимые блюда.