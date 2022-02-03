«Беспрецедентный»: Путин оценил уровень отношений России и Китая

Фото: Администрация президента РФ

Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» президент России Владимир Путин.

— Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее, — сказано статье, которая опубликована в четверг, 3 февраля, на сайте Кремля.

Путин отметил, что ключевые принципы совместной работы определены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому уже более двадцати лет. Он подчеркнул, что отношения России и Китая равноправны, в них нет политической и идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого.

Российский президент добавил, что наращиванию потенциала экономического партнерства между двумя странами не помешала даже пандемия коронавируса.

Кроме того, в ближайшее время Путин посетит Пекин, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не намерен встречаться с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что никаких планов на встречи нет, так как ситуация с COVID-19 на турнире остается напряженной.