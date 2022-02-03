Около двух тысяч патронажных медсестер обеспечат подключенными к ЕМИАС планшетами

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Специальными планшетами, подключенными к системе ЕМИАС, обеспечили посещающих новорожденных на дому патронажных медицинских сестер двух столичных поликлиник. В будущем такую меру планируется распространить на всех медработников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 3 февраля.

Она отметила, что автоматизацию патронажа запустили в марте 2021 года. Так, журнал посещений со всеми результатами осмотров перевели в онлайн-формат с помощью системы ЕМИАС. Такая новация позволяет более эффективно и быстро оказывать необходимую помощь.

— Теперь в рамках пилота медсестры двух детских поликлиник посещают и осматривают на дому маленьких пациентов со специальными планшетами и сразу на месте вносят данные в систему. В дальнейшем планируется расширить проект на весь город и обеспечить такими планшетами почти две тысячи патронажных медсестер. Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить еще больше времени осмотру малышей и консультированию родителей, — заявила заммэра.

Подать заявку на получение патронажных услуг можно на сайте mos.ru при наличии полной или стандартной учетной записи, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова рассказала, что в столичные больницы начали внедрять инновационную цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов. С ее помощью будет улучшена система оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Ее планируют внедрить во все стационары столицы до конца 2022 года.