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«Главные причины кибератак»: аналитик перечислил наиболее ненадежные пароли

Полина Долганова

Общество
«Главные причины кибератак»: аналитик перечислил наиболее ненадежные пароли
Фото: Pexels

Использование слишком простых паролей является одной из основных причин кибератак в России. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

По его словам, мошенники с легкостью могут взломать пароли, состоящие из простых слов (password, qwerty), а также те, которые состоят из личной информации о пользователях. К таким данным относятся, например, номера телефонов, дата рождения и другие.

Эксперт пояснил, что сначала мошенники перебирают словари самых простых паролей, а затем пытаются угадать комбинации из личных данных россиян.

— Поэтому не стоит пользоваться паролями по умолчанию и применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь. Это как раз последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty, — цитирует специалиста RT.

Защитить данные от утечек в Сеть могут помочь простые, но действенные процедуры. Среди них внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование. Об этом рассказал эксперт Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

Эксперт советует быть предельно осторожным во время скачивания программ на устройства. Он напомнил, что не следует устанавливать ПО из непроверенных источников.

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