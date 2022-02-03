Панды в столичном зоопарке предсказали результаты предстоящих Олимпийских игр

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Большие панды в Московском зоопарке предсказали общекомандный зачет предстоящих Олимпийский игр в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в четверг, 3 февраля.

Специалисты зоопарка отметили, что панды являются символом Китая. Более того, символом грядущей Олимпиады также стала панда по имени Бин Дуньдунь.

— Она одета в ледяной костюм, напоминающий скафандр космонавта. В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось, — заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Каждому животному предложили по пять конусов с изображением флагов участвующих в соревнованиях стран. Примечательно, что предметы не стали заполнять лакомствами. Так, панде Диндин достались Китай, Швеция, Нидерланды, Россия и Австрия, а Жуи — Норвегия, Канада. Соединенные Штаты, Швейцария и Германия.

В итоге животные отдали предпочтение России, Китаю, Германии и США, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, вылупился птенец краснокнижного розового пеликана. Малыш появился на свет в специальном инкубаторе 28 января.