Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за обстрела мирных жителей в Донбассе

Киев уже применил оружие, которые было поставлено Западом, обстреляв при этом боеприпасами НАТО подстанцию в Донецке. Об этом в четверг, 3 февраля, заявила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

— Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это НАТОвский стандарт, — уточнила она.

Он добавила, что поставки оружия Украине приводят к новым обстрелам в Донбассе. Кроме того, в настоящее время Киев стягивает туда западные военные мощности.

Никонорова также призвала государства вынудить украинскую власть выполнить Минские соглашения, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.