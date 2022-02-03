Биатлонисты Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов выступят в смешанной эстафете на ОИ

Эдуард Латыпов (слева) и Александр Логинов на финише эстафеты среди мужчин на II этапе Кубка мира по биатлону сезона в Эстерсунде / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпиаде в Китае. Об этом в четверг 3 февраля, сообщили в Союзе биатлонистов России.

— Состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, — сообщил Союз в своем Telegram-канале.

Гонка запланирована на 5 февраля. Она знаменует собой начало биатлонной программы Олимпиад.

Накануне Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.