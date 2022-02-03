Рафик Загрутдинов сообщил, что новостройку по реновации сдали на западе Москвы
Жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщил руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 3 февраля.
Он отметил, что односекционную новостройку возвели на Большой Очаковской улице.
— На последнем этаже здания устроены две эксплуатируемые террасы, которые смогут использоваться как благоустроенные площадки для отдыха жителей, — заявил глава ведомства.
По его словам, специалисты оборудовали в многоэтажке подземную парковку. Цоколь и первый этаж здания облицевали керамогранитными с вентилируемым зазором.
Всего в доме предусмотрено 110 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Жилые помещения начинаются со второго этажа. На первом уровне в будущем расположатся объекты коммерческой инфраструктуры: магазины, кафе, салоны красоты, спортзалы и детские секции, а также зона почтовых ящиков, колясочная и комната консьержа.
— Придомовую территорию благоустроили. Во дворе оборудовали детскую площадку, площадки для отдыха взрослых,— заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации за январь текущего года.