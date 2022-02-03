Рафик Загрутдинов сообщил, что новостройку по реновации сдали на западе Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщил руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что односекционную новостройку возвели на Большой Очаковской улице.

— На последнем этаже здания устроены две эксплуатируемые террасы, которые смогут использоваться как благоустроенные площадки для отдыха жителей, — заявил глава ведомства.

По его словам, специалисты оборудовали в многоэтажке подземную парковку. Цоколь и первый этаж здания облицевали керамогранитными с вентилируемым зазором.

Всего в доме предусмотрено 110 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Жилые помещения начинаются со второго этажа. На первом уровне в будущем расположатся объекты коммерческой инфраструктуры: магазины, кафе, салоны красоты, спортзалы и детские секции, а также зона почтовых ящиков, колясочная и комната консьержа.

— Придомовую территорию благоустроили. Во дворе оборудовали детскую площадку, площадки для отдыха взрослых,— заключили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

Ранее стало известно, что жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации за январь текущего года.