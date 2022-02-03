Названы четыре знака зодиака, которые ждет удача после ретроградного Меркурия

Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

После завершения ретроградного Меркурия в начале февраля звезды определят четыре знака зодиака, которым будет сопутствовать удача на протяжении всего месяца. Об этом рассказала астролог Марина Скади.

Первыми счастливчиками станут Овны. По словам астролога, черная полоса для представителей этого знака зодиака закончилась. Теперь главное — взять себя в руки и упорно работать. Удача будет благоволить Овнам в их начинаниях.

Козерогам в феврале тоже повезет. Любое их начинание при малейших усилиях окупится в разы. Удача — главный друг Козерогов на февраль.

Последний месяц зимы станет особенным и для Водолеев. Люди этого знака зодиака найдут единомышленников, реализуют старые проекты и начнут новые.

Первая половина месяца для Рыб будет очень трудной. Однако, по словам астролога, если Рыбы будут усердно трудиться и не опустят руки, то уже во второй половине месяца успех не заставит себя ждать, передает RSUTE.ru.

Наступивший год Черного Водяного Тигра обещает перемены. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-4 знаков зодиака, которым в 2022-м будет благоволить удача.