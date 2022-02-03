Поклонская рассказала, чем будет заниматься в Россотрудничестве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Наталья Поклонская заявила, что на посту заместителя главы Россотрудничества она будет заниматься защитой прав соотечественников, которые находятся за границей.

— Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

2 февраля президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Указ, как уточняется, вступает в силу со дня подписания. Еще одним распоряжением Путин снял Поклонскую с должности посла России в Кабо-Верде.

19 января в МИД России сообщили, что планы Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.