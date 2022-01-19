«Личные обстоятельства»: Поклонская сообщила, что не поедет послом в Кабо-Верде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Планы Натальи Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. Об этом в среду, 19 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

— У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам, — цитирует сообщение МИД РИА Новости.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказывала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

7 декабря Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.