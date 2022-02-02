Путин назначил Поклонскую на пост замглавы Россотрудничества

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

— Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — говорится в документе.

Указ, как уточняется, вступает в силу со дня подписания. Еще одним распоряжением Путин снял Поклонскую с должности посла России в Кабо-Верде, отмечается на портале правовой информации.

19 января в МИД России сообщили, что планы Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказывала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.