«Нет. Я болею»: Добрынин из-за болезни отказался выступать на концерте Лещенко

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Российский певец Вячеслав Добрынин по состоянию здоровья не смог выступить на концерте своего друга и коллеги Льва Лещенко несмотря на уговоры публики. Об этом сообщила «КП».

Добрынина госпитализировали в 2018 году из-за микроинсульта. Транзиторная ишемическая атака не дает артисту покоя до сих пор – после нее требуется длительное восстановление. По этой причине исполнитель сейчас не появляется на сцене.

Однако Добрынин не смог пропустить концерт своего многолетнего друга и коллеги Льва Лещенко и пришел на мероприятие в качестве зрителя. Лещенко поблагодарил товарища за все его песни, а публика пригласила его на эстраду, однако певец сразу дал жесткий ответ.

— Нет. Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет, — передает слова исполнителя «КП».

80-летие Льва Лещенко отметили 1 февраля поклонники певца. Поверить в это трудно: он по-прежнему отлично выглядит и поет так же, как и полвека назад, когда влюбил в себя всю страну.

Лещенко — советский Ален Делон. Его стройности могут позавидовать и молодые, а внешность позволила бы ему стать секс-символом даже не одной эпохи. Если бы захотел. Но Лещенко хотел петь.