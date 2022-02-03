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Новейшую систему охранного оборудования внедрили в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Новейшую систему охранного оборудования внедрили в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Новейшая система охранного оборудования начала действовать в Подмосковье Ее внедрили в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по региону в Ступино, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Информация при помощи системы поступает не только в кратчайшие сроки, но с конкретными деталями. Так, например, если сотрудники охраны получают сигнал о взломе квартиры, они тут же видят местоположение объекта и самый короткий маршрут движения до места преступления.

Также собственник может установить мобильное приложение, с помощью которого в реальном времени можно держать на контроле состояние объекта.

В Московской области под вневедомственной охраной находится более 15 000 учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также коммерческих объектов.

По итогам прошлого года по сигналу «тревога» было совершено более четырнадцати тысяч выездов.

Ранее сообщалось, что около 90 антитеррористических тренировок проведены на объектах Мострансавто в 2021 году. Каждая тренировка длилась несколько часов и состояла из практического и теоретического блоков.

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