Около 90 антитеррористических тренировок проведены на объектах Мострансавто в 2021 году

Фото: mostransavto.ru

В минувшем году антитеррористические тренировки провели на 90 филиалах, автовокзалах и автостанциях Мострансавто. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили пресс-службе перевозчика.

— За минувший 2021 год на объектах инфраструктуры и в автобусах Мострансавто состоялось около 90 плановых тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Учения прошли во всех филиалах компании. Каждая тренировка длилась несколько часов и состояла из практического блока, в ходе которого сотрудники предприятия и привлеченные специалисты отрабатывали действия по ее ликвидации, и теоретической части с последующим разбором и анализом выполненных действий, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Например, в МАП №1 в Люберцах был отработан порядок действий при нахождении взрывного устройства в автобусе, прибывшем в парк с маршрута, а в МАП №4 в Раменском подозрительный предмет был «найден» на автовокзале.

В учениях сотрудничали сотрудники перевозчика, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, экстренных служб и частных охранных предприятий.

В декабре сообщалось, что с начала 2021 года автобусы АО «Мострансавто» перевезли более 400 миллионов пассажиров. Также отмечается, что чаще всего жители столичного региона оплачивали проезд социальными картами. Чуть меньше — бесконтактными банковскими или устройствами с NFC-чипом.