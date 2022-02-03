Эксперты назвали имена спортсменов, которые могут принести России золото на Олимпиаде

Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Эксперты назвали имена спортсменов, которые могут принести России золотые медали и будут нашей главной надеждой на Олимпиаде-2022.

Самые большие надежды связаны с российскими фигуристами. В женском одиночном катании лидерами являются три россиянки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Каждая из них может побороться за первое место Олимпиады.

Надежды в парном катании связаны с парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов. За золото также могут побороться Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.

От наших фигуристов ждать золота стоит еще и в командном турнире. Начнется он уже 4 февраля.

В лыжах основные надежды связаны с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым и Натальей Непряевой. Их главными соперниками станут представители норвежской сборной.

Также эксперты ждут золота от российской хоккейной команды.

Всего ОКР ждет от наших олимпийцев 30 медалей и место в тройке лидеров общего зачета, что вполне по силам нашим спортсменам, передает Life.ru.

Ранее стал известен состав сборной России на смешанную эстафету по биатлону на Олимпиаде.