Эксперты назвали имена спортсменов, которые могут принести России золото на Олимпиаде
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Эксперты назвали имена спортсменов, которые могут принести России золотые медали и будут нашей главной надеждой на Олимпиаде-2022.
Самые большие надежды связаны с российскими фигуристами. В женском одиночном катании лидерами являются три россиянки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Каждая из них может побороться за первое место Олимпиады.
Надежды в парном катании связаны с парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов. За золото также могут побороться Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
От наших фигуристов ждать золота стоит еще и в командном турнире. Начнется он уже 4 февраля.
В лыжах основные надежды связаны с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым и Натальей Непряевой. Их главными соперниками станут представители норвежской сборной.
Также эксперты ждут золота от российской хоккейной команды.
Всего ОКР ждет от наших олимпийцев 30 медалей и место в тройке лидеров общего зачета, что вполне по силам нашим спортсменам, передает Life.ru.
Ранее стал известен состав сборной России на смешанную эстафету по биатлону на Олимпиаде.