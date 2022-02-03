Около 800 лифтов заменят в домах Подмосковья в 2022 году

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В многоквартирных домах Московской области в текущем году планируют заменить около 800 лифтов, сообщает РИАМО.

По программе капремонта в прошлом году было заменено около 1,2 тысячи лифтов.

В первую очередь замене подлежат лифты, срок эксплуатации которых истек и превышает 25 лет или подходит к завершению.

В планах на этот год заменить 713 лифтов. Все комплектующие, которые нужны для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории Московской области.

Замена лифтового оборудования осуществляется таким образом, чтобы жители дома как можно меньше ощущали дискомфорт. Так, если в подъезде кабины парные, то пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать.

Как отмечают специалисты, новые лифты безопасные и энергосберегающие. Также они обладают антивандальными свойствами и тихим ходом.

Ранее сообщалось, что в Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан в 2021 году. В ведомстве отметили, что лифты появились на трех мостах, трех путепроводах и одном подземном пешеходном переходе.