Вирусолог рассказал, какова вероятность повторного заболевания коронавирусом

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Вероятность повторного заболевания коронавирусом сильно зависит от количества антител в организма человека и штамма инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, важную роль играют штаммы болезни.

— Если человек был заражен «дельтой», то уже через месяц он может подхватить «омикрон». Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить, — уточнил Скулачев.

Он также добавил, что заразиться «омикрон»-штаммом после перенесения другой вариации инфекции можно достаточно быстро. Косвенную роль на вероятность повторного заражения играет и количество антител в организме пациента.

— Больше антител — меньше шансов заразиться. Среди массива антител, которые вырабатываются при «дельте», есть некоторые, которые «узнают» и «омикрон» тоже, — заключил эксперт.

Вирусолог резюмировал, что вероятность повторного заражения «омикроном» после уже перенесенного «омикрона» точно не изучена. Однако, если исходить из общих вирусологических соображений, то иммунитет человека будет держаться от полугода до года.

Ранее стало известно, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, данный подвид был выявлен в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.