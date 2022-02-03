«Запад зарабатывает на этой войне»: почему Киев не готов к миру с Донбассом

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Стягивание нового вооружения, поставляемое США Киеву для борьбы с Донбассом, сулит обострение военного конфликта, в котором есть только один победитель — Запад, зарабатывающий деньги на этой войне. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По словам собеседника «ВМ», появление нового оружия становится поводом для украинской армии начать наступательные и агрессивные действия в отношении населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). С новой техникой, как заметил Литовкин, потенциал украинской армии, безусловно, увеличивается по отношению к Донбассу, но она все равно не составляет решающей силы для прорыва обороны и завоевания этих регионов:

— У Донбасса в связи с новыми обстоятельствами возникает большая проблема. Он крайне нуждается в современном вооружении: в системе радиоэлектронной борьбы, в системах противовоздушной борьбы, в высокоточном оружии. Но, помимо такой техники, регион нуждается в экспертах, которые смогут обучить добровольцев и ополченцев пользоваться техникой и вести грамотную стратегию. И Россия может оказать такую помощь, потому что если страны Запада накачивают Украину наступательным вооружением, то РФ имеет полное и законное право защитить своих граждан.

Эксперт напомнил, что на территории Донбасса проживает около 700 тысяч граждан Российской Федерации.

— Решение, конечно, за руководством нашей страны и парламентом. Если они захотят, то в Донецк будет поставлено необходимое вооружение: система противовоздушной обороны и другие комплекты. Кроме того, я думаю, что туда могут быть направлены войска, чтобы были прекращены обстрелы.

Эксперт отметил: если в Киев продолжают поставлять оружие, это означает, что Украина не готова к дружбе. Она продолжает игнорировать Минские соглашения, принятие которых подразумевало мирное урегулирование конфликта с обеих сторон — Украины и ЛДНР:

— Интерес США и Запада в данном противостоянии очевиден — на продаже и покупке оружия они зарабатывают деньги и абсолютно не заинтересованы в прекращении войны.

В заключение спикер добавил, что при таких обстоятельствах военные действия на Юго-Востоке Украины могут длиться десятилетиями.

В четверг, 3 февраля, стало известно, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс и даже применил его, обстреляв боеприпасами НАТО подстанцию в Донецке. Об этом заявила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.